إرجاء زيارة وفد أوروبي إلى تونس لتدارس اتفاق حول الهجرة

تونس (الاتحاد)

قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد إرجاء زيارة وفد من المفوضية الأوروبية كانت مقررة الأسبوع الجاري إلى تونس، وذلك لتدارس النقاط التي يجب التفاوض حولها في اتفاق حول الهجرة أبرم في يوليو، وفق وزير الداخلية. وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها اقترحت إرسال وفد خلال الأسبوع الجاري، من أجل «متابعة النقاشات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم» التي تشمل مساعدة مالية لتونس لمكافحة الهجرة غير النظامية.

لكن الرئيس التونسي قرّر إرجاء هذه الزيارة إلى موعد يحدد لاحقاً بالاتفاق بين الطرفين، وفق بيان للرئاسة. وأشار وزير الداخلية التونسي كمال الفقي إلى أن سعيّد «طلب التأجيل من أجل تدارس النقاط التي يجب التفاوض حولها في شأن الاتفاق».