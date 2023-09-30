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حاكمة نيويورك: الأمطار الغزيرة هي "الوضع الطبيعي الجديد"

مياه الفيضانات تغمر شوارع نيويورك
1 أكتوبر 2023 00:53

قالت كاثي هوكول حاكمة ولاية نيويورك الأميركية، اليوم السبت، إن الأمطار الغزيرة التي أدت إلى حدوث فيضانات في مدينة نيويورك، أمس الجمعة، هي تبعات لتغير المناخ ومن المرجح أن تمثل "الوضع الطبيعي الجديد".
تأتي التصريحات بعد أسبوع شهد أمطارا شبه مستمرة على الولاية.
وأردفت حاكمة ولاية نيويورك في كلمة "بالطبع، نعلم أن هذا ناجم عن تغير المناخ. هذا، للأسف، ما يجب أن نتوقع أن يكون الوضع الطبيعي الجديد".
هطلت أمطار اقترب منسوب مياهها من 20 سنتيمترا على بعض أجزاء المدينة، وهي الأكثر اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة، وهي مياه كانت كافية لكي يسبح فيها أحد حيوانات أسد البحر بحديقة حيوان "سنترال بارك" لبعض الوقت خارج حدود حوض السباحة الذي يعيش فيه.
وحذرت هوكول من حدوث فيضانات "مهددة للحياة" وأعلنت حالة الطوارئ في مدينة نيويورك ولونج أيلاند وهدسون فالي.
وأثنت على استجابة السلطات وقالت، السبت، إنه لم ترد تقارير بوقوع وفيات على الرغم من غزارة الأمطار.
وطلب المسؤولون من بعض سكان نيويورك تجنب الخروج إلا في حالة الفرار من منطقة غمرتها الفيضانات.
وقالت هوكول إن حالة الطوارئ، التي تسمح بتخصيص الموارد بشكل أسرع للتعامل مع الأزمات، ستظل سارية خلال الأيام الستة المقبلة.

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المصدر: وكالات
نيويورك
فيضانات
أمطار غزيرة
كاثي هوكول
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