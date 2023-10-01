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مصابون في انفجار غرب أوكرانيا

أرشيفية
1 أكتوبر 2023 08:45

قالت حاكمة إقليمية إن خط أنابيب نفط انفجر في غرب أوكرانيا مما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص منهم أربعة أطفال واندلاع حريق كبير.
وكتبت سفيتلانا أونيتشوك حاكمة إيفانو-فرانكيفسك على تطبيق تيليجرام أن أربعة من المصابين ما زالوا في حالة خطيرة. وأضافت أنه تمت السيطرة على الحريق ووقف تسرب النفط.
وأضافت "علمنا أنه حدث فقد للضغط في خط الأنابيب مما أدى إلى تسرب منتجات نفطية واندلاع حريق امتد إلى منزل".
وأظهرت صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية سحبا كبيرة من الدخان تتصاعد في السماء من موقع الحادث.

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المصدر: رويترز
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