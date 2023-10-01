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إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بكورونا

رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز
1 أكتوبر 2023 08:59

قال مكتب رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز اليوم الأحد إن الفحوص أثبتت إصابته بمرض كوفيد-19 وسيعمل عن بعد أثناء عزله، وذلك قبل أسبوعين فقط من الانتخابات العامة.
وسيبتعد هيبكنز على نحو مؤقت عن حملة الانتخابات التي تجرى في 14 أكتوبر بسبب إصابته. ويتراجع حزب العمال في استطلاعات الرأي، إذ يتقدم الحزب الوطني الذي ينتمي إلى يمين الوسط بنسبة تتراوح بين 31.9 و26.5 بالمئة في استطلاع حديث للرأي.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن هيبكنز يعاني من أعراض البرد والإنفلونزا التي بدأت أمس السبت وسيعزل لمدة خمسة أيام أو حتى تظهر نتيجة اختبار سلبية.
وجاء في البيان "سيواصل الأعمال التي يمكنه القيام بها عبر تطبيق زووم".
وقال هيبكنز على صفحته الرسمية على فيسبوك "شكرا لجميع المتطوعين والمؤيدين العظماء في حزب العمال الذين أعرف أنهم سيواصلون حملتنا في غيابي". "هناك الكثير على المحك في هذه الانتخابات، وسأعمل بجهد مضاعف عندما أتمكن من العودة للتأكد من إعادة انتخاب حزب العمال".
وقال مكتب رئيس الوزراء إنه سيتم إعلان المزيد من التحديثات بشأن جدول أعماله "في الوقت المناسب".
رفعت الحكومة آخر قيودها الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في أغسطس، لكن السلطات الصحية لا تزال توصي الأشخاص بالبقاء في منازلهم لمدة خمسة أيام إذا شعروا بتوعك أو إذا كانت نتيجة اختبارهم إيجابية.

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المصدر: وكالات
نيوزيلندا
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