محمد مويزو يفوز بالانتخابات الرئاسية في جزر المالديف

فاز مرشح المعارضة محمد مويزو في الانتخابات الرئاسية في جزر المالديف متغلبا على الرئيس الحالي إبراهيم صليح في جولة الإعادة.

ومع فرز جميع الأصوات تقريبا قالت لجنة الانتخابات في المالديف عبر موقعها على الإنترنت إن مويزو حصل على 54 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي أجريت أمس السبت مقابل 46 بالمئة لصليح.

وشهدت الانتخابات إقبال 85 بالمئة تقريبا من الناخبين المؤهلين البالغ عددهم 282 ألفا في جزر المالديف المعروفة بشواطئها البكر ومنتجعاتها الراقية، إذ أدلوا بأصواتهم في أكثر من 586 مركز اقتراع في 187 جزيرة.

وقال صليح على منصة إكس، تويتر سابقا "أهنئ مويزو على الفوز في الانتخابات وأشكر الشعب على الروح الديموقراطية المثالية".

وسيبقى صليح، خلال ولايته، رئيسا حتى تنصيب مويزو في 17 نوفمبر.



