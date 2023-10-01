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الداخلية العراقية تكشف تفاصيل جديدة عن حادثة الحريق المأساوي

العراق (أرشيفية)
1 أكتوبر 2023 13:48

أعلنت اللجنة التحقيقية بوزارة الداخلية العراقية الخاصة بحادثة الحريق في صالة المناسبات بقضاء الحمدانية،  اليوم الأحد ، أن حادث الحريق كان عرضيا  وغير متعمد وناتج عن الإهمال.

وذكرت اللجنة العليا برئاسة وزير الداخلية عبد الامير الشمري ، في مؤتمر صحفي اليوم ، أن "الحادث جاء بسبب استخدام مواد بناء ممنوعة  فضلا عن استخدام الألعاب النارية التي كانت السبب الرئيسي للحريق".

وأضافت اللجنة  أن "القاعة كانت مزينة بكميات كبيرة من الديكورات  فضلا عن أن مواد تغليف القاعة غير مطابقة للمواصفات حيث كانت غالبية المواد قابلة للاشتعال، فضلا عن عدم وجود مخارج للطوارئ والاستخدام المفرط للألعاب النارية ".

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وأوضحت أن القاعة مصممة لاستيعاب 400 شخص وأن عدد الحضور تجاوز 900 شخص تم إجلاء أكثر من 600 شخص فيما بلغ عدد الوفيات 107 وعدد الجرحى 82 آخرين لحد الآن.

وأوصت اللجنة باعتبار ضحايا هذه الفاجعة "شهداء ومعالجة المصابين داخل وخارج البلاد" ، داعية إلى إحالة المتسببين بالحادثة للقضاء العراقي بمن فيهم  مالك القاعة ورؤساء الأجهزة وهم قائمقامية والبلدية والسياحية والدفاع المدني لينالوا  جزاءهم.

المصدر: وكالات
العراق
نينوى
حريق
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