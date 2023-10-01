أوكرانيا تواصل استقبال سفن شحن عبر الممر البديل

تواصل أوكرانيا استقبال سفن لشحن منتجاتها الزراعية وخام الحديد عبر الممر البديل الذي فتحته لاستئناف صادراتها بعد انتهاء اتفاق تصدير الحبوب الذي انسحبت منه روسيا.

وقال أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم الأحد، إن هناك خمس سفن جديدة تبحر إلى الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود عبر الممر البديل.

وكتب كوبراكوف، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "خمس سفن شحن جديدة في انتظار تحميلها (بالبضائع) في موانئ أوكرانية".

وأضاف "سفن الشحن العملاقة أولجا وإيدا وداني بوي وفورزا دوريا ونيو ليجاسي ستصدر قرابة 120 ألف طن من الحبوب الأوكرانية إلى أفريقيا وأوروبا".

وقال كوبراكوف إن ثلاث سفن شحن عملاقة، وهي "أزارا" و"ينج هاو 01" و"إينيدا"، غادرت موانئ أوكرانية، اليوم الأحد، وأبحرت عبر "ممر مؤقت فتحته البحرية الأوكرانية" وتحمل 127 ألف طن من المنتجات الزراعية وخام الحديد.

مع بدء الأزمة، أغلقت موانئ أوكرانيا على البحر الأسود. وكييف أحد أكبر موردي الحبوب في العالم.

وفي يوليو 2022، أعيد فتح الموانئ بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا سمح لروسيا بتفتيش السفن التي تحمل صادرات أوكرانية.

وانسحبت موسكو من الاتفاق بعد ذلك بعام قائلة إنه تم تجاهل مطالبها من أجل تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة بفعل تأثير العقوبات التي فرضتها الدول الغربية.