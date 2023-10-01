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أردوغان يعلّق على التفجير الانتحاري في أنقرة

أردوغان يلقي كلمة أمام البرلمان
1 أكتوبر 2023 16:23

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أنّ "الإرهابيين لن يحقّقوا أهدافهم أبداً"، بعد ساعات من "هجوم إرهابي" في وسط العاصمة أنقرة.
وقال أردوغان، في افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان، إنّ "الأشرار الذين يهدّدون سلام وأمن المواطنين لم يحقّقوا أهدافهم ولن يحقّقوها أبداً"، وذلك بعد هجوم أصيب خلاله عنصران من الشرطة.
وأعلنت الحكومة التركية، في وقت سابق اليوم، أن إرهابيين نفذا هجوماً بقنبلة خارج مبان تابعة لوزارة الداخلية في أنقرة، مما أسفر عن مقتلهما وإصابة اثنين من رجال الشرطة.
وهذا هو أول هجوم تشهده العاصمة منذ سنوات.
من جهة ثانية، أضاف الرئيس التركي أن دستوراً جديداً يمثل أولوية للدورة البرلمانية الجديدة.
وبخصوص العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، أكد أردوغان أن بلاده لم تعد "تنتظر شيئاً" من التكتل بعد المماطلة في مسعاها للانضمام لعضويته على مدى عقود.
وقال "أوفينا بكل الوعود التي قطعناها للاتحاد الأوروبي، لكنهم لم يفوا بأي من وعودهم تقريباً"، مشدداً على أن أنقرة "لن تقبل متطلبات جديدة أو شروطاً في مسار الانضمام" إلى التكتل.

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المصدر: وكالات
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