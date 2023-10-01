روسيا تتصدى لقصف استهدف أراضيها

قالت روسيا، اليوم الأحد، إن دفاعاتها الجوية أسقطت ست طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقتين روسيتين وصاروخين أوكرانيين فوق شبه جزيرة القرم.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة في منطقة "كراسنودار" جنوب البلاد الساعة 05:00 تقريباً بتوقيت جرينتش.

وأضافت الوزارة أنه في نحو الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش أسقطت روسيا ثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة "سمولينسك" غرب البلاد، وأنه في الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش أسقطت طائرتين أخريين في المنطقة.

وقالت الوزارة "أحبطت محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بصاروخين من طراز جروم-2"، وأضافت أن الصاروخين أُسقطا فوق منطقة "جانكوي".

وذكر سيرجي أكسيونوف رئيس إدارة شبه جزيرة القرم أنه لم يسقط ضحايا.