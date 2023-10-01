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روسيا تعترض صواريخ وعشرات المسيرات

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
1 أكتوبر 2023 17:50

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن دفاعاتها الجوية اعترضت خمسة صواريخ أميركية الصنع من طراز «هيمارس» وقنبلة من طراز «جدام» تطلق من الجو و37 طائرة مسيرة أطلقتها كييف فوق الأراضي الأوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
في سياق منفصل، ذكرت الوزارة أن دفاعاتها الجوية أسقطت ست طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية وصاروخين أوكرانيين فوق شبه جزيرة القرم.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة في منطقة «كراسنودار» جنوب البلاد الساعة 05:00 تقريباً بتوقيت جرينتش.
وأضافت الوزارة أنه في نحو الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش أسقطت روسيا ثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة «سمولينسك» غرب البلاد، وأنه في الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش أسقطت طائرتين أخريين في المنطقة.
وقالت الوزارة «أحبطت محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بصاروخين من طراز جروم-2»، وأضافت أن الصاروخين أُسقطا فوق منطقة «جانكوي».
وذكر سيرجي أكسيونوف رئيس إدارة شبه جزيرة القرم أنه لم يسقط ضحايا.

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