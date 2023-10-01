الاتحاد الأوروبي يعد بمساعدات عسكرية طويلة الأمد لأوكرانيا

تعهد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، بمساعدات عسكرية «طويلة الأمد» من التكتل لأوكرانيا.

وقال بوريل، في بيان نُشر على منصة «إكس»، تويتر سابقاً، إن «أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من الإمكانيات وتحتاج إليها بشكل أسرع».

وأضاف كبير الدبلوماسيين الأوروبيين، الذي يقوم بزيارة إلى كييف، أنه بحث تقديم «مساعدة عسكرية مستمرة من الاتحاد الأوروبي» خلال أول اجتماع له مع وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف.

وأردف بوريل قائلاً «نعد التزامات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا».

وشكر عمروف، في بيان على منصة "إكس"، بوريل على "الدعم المستمر"، وقال إن الاجتماع كان "نقطة انطلاق لتعاون كبير".

وقال عمروف إن المناقشات حول مساعدات الاتحاد الأوروبي العسكرية لأوكرانيا تضمنت "المدفعية والذخيرة والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية وبرامج المساعدة طويلة الأمد والدورات التدريبية وتوطين صناعة الدفاع" في أوكرانيا.

بوريل يلتقي زيلينسكي

والتقى مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي في كييف، اليوم، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت وكالة الدفاع الأوروبية، هذا الأسبوع، إن سبع دول من الاتحاد الأوروبي تقدمت بطلبات لشراء ذخيرة بموجب خطة لإيصال قذائف مدفعية تحتاج إليها أوكرانيا بشدة وتجديد المخزونات الغربية المستنفدة.