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بايدن يقدم تعهدات جديدة بشأن الأزمة في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
1 أكتوبر 2023 21:14

جدد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، تعهده بالاستمرار في مساعدة أوكرانيا عسكريا وماليا في أزمتها الحالية.
وقال بايدن، إن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أوكرانيا رغم أن تقديم المساعدات إليها تم استثناؤه من اتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي.
وطالب الرئيس الأميركي المعارضة الجمهورية بـ«وقف الألاعيب» على هذا الصعيد.
وأوضح بايدن «أريد أن أؤكد لحلفائنا الأميركيين وللشعب الأميركي وللشعب في أوكرانيا أنه يمكنكم الاعتماد على دعمنا. لن ننسحب».

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وأكد بايدن أنه «سئم من سياسة حافة الهاوية» بعد تجنب الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية قبيل ساعات من انتهاء التمويل.
وتوصل الكونجرس الأميركي إلى اتفاق تمويل للحكومة يحول دون إغلاق المؤسسات الفدرالية، حذفت منه بنود دعم أوكرانيا.
وتبنى مجلسا النواب والشيوخ الأميركيان، مساء أمس السبت، إجراء طارئاً يتيح مواصلة تمويل الإدارة الفدرالية مؤقتاً لمدة 45 يوماً.
ويتعين على أعضاء الكونجرس، الآن، النظر في مشروع قانون منفصل يتعلق بـ 24 مليار دولار أميركي من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا والتي أراد الرئيس بايدن إدراجها في الميزانية.
وأتى تجميد المساعدات لأوكرانيا في الإنفاق الأميركي بضغط من الجناح اليميني المتطرف في الحزب الجمهوري.

 

المصدر: وكالات
جو بايدن
مساعدات عسكرية
أوكرانيا
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