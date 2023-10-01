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وصول بعثة من الأمم المتحدة إلى ناغورني قره باغ

بعثة من الأمم المتحدة تصل إلى ناغورني قره باغ
1 أكتوبر 2023 23:01

زارت بعثة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، إقليم ناغورني قره باغ، وفق ما أعلنته أذربيجان التي سيطرت على الجيب.
وأفاد ناطق باسم الرئاسة الأذربيجانية بأن "بعثة أممية وصلت إلى قره باغ صباح الأحد"، لتقييم الاحتياجات الإنسانية خصوصا.
في وقت لاحق الأحد، قال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية، في تصريح صحفي، إن البعثة تفقّدت نقطة تفتيش عند حدود قره باغ مع أرمينيا.
وقال إن البعثة، التي ترأسها منسّقة الأمم المتحدة المقيمة في أذربيحان فلادانكا أندرييفا، ستعقد مؤتمرا صحافيا غدا الاثنين.
وأعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الأحد، أنها ستتوجّه الثلاثاء إلى أرمينيا.
وجاء في بيان الرئاسة الأذربيجانية أن الحكومة "باشرت توفير الخدمات الطبية المناسبة" في الإقليم.
ويلتقي رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الخميس، في مدينة غرناطة في إسبانيا لإجراء محادثات بوساطة غربية في محاولة لإنهاء الخلاف بين البلدين.
تبلغ مساحة قره باغ أقل من 3200 كيلومتر مربع. وشهد نزاعات بين أرمينيا وأذربيجان، الجمهوريتين السابقتين.
الأول بين أرمينيا وأذربيجان، استمر من 1988 إلى 1994، وأسفر عن مقتل 30 ألف شخص ونزوح مئات الآلاف من الأذربيجانيين والأرمن.
أعقب ذلك اندلاع أعمال عنف ومعارك في 2016، ثم في 2020 عندما قضى 6500 شخص خلال ستة أسابيع. 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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