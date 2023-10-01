الإثنين 2 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

9 قتلى جراء الفيضانات في فيتنام

9 قتلى جراء الفيضانات في فيتنام
2 أكتوبر 2023 01:11

هانوي (وكالات)

أخبار ذات صلة
ليبيا.. تأجيل مؤتمر إعادة إعمار درنة إلى مطلع نوفمبر
اللواء أحمد المسماري لـ«الاتحاد»: درنة تتعافى تدريجياً من الفيضانات ومحاسبة المقصرين مطلب وطني

تسببت الفيضانات التي ضربت الأقاليم الشمالية والوسطى من فيتنام خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر في مقتل 9 أشخاص، وفقدان شخص واحد وإصابة 10 آخرين.  وقالت اللجنة التوجيهية للوقاية من الكوارث الطبيعية ومكافحتها في فيتنام، إن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة ألحقت الدمار بالمنازل والطرق والمزارع السمكية وحقول الأرز والمحاصيل الأخرى، بالإضافة إلى التسبب في نفوق الدواجن والأبقار. 
يشار إلى أن الكوارث الطبيعية، وتحديداً الفيضانات والانهيارات الأرضية، أسفرت عن مقتل وفقدان 98 شخصاً، وإصابة 103 آخرين في فيتنام في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفقا لمكتب الإحصاء العام في البلاد.

فيتنام
الفيضانات
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
ارتفاع الحرارة فاقم من إصابة النساء ببعض الأمراض (أ ف ب)
الأخبار العالمية
دراسة أميركية: تغير المناخ يفاقم المخاطر الصحية للأجنة والنساء الحوامل
2 أكتوبر 2023
157 سفينة محملة بالمشتقات النفطية دخلت الميناء منذ أبريل 2022 (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من مواصلة استيلاء «الحوثي» على إيرادات ميناء الحديدة
2 أكتوبر 2023
محتج يرفع العلم اللبناني خلال تظاهرة في بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
نواب: تجاوز المصالح الشخصية مفتاح حل أزمة لبنان
2 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©