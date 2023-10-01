رئيس الغابون الانتقالي يزور الكونغو

زار الجنرال بريس أوليغي نغويما رئيس الغابون الانتقالي، اليوم الأحد، الكونغو، للتأكد من دعم الرئيس دنيس ساسو نغيسو له.

واستولى الجيش في الغابون على السلطة في أغسطس الماضي ووضع الرئيس علي بونغو في الإقامة الجبرية.

وحطت طائرة نغويما ظهرا في مطار أولومبو وسط البلاد بالقرب من أويو، حيث عقدا لقاء على انفراد تلته مأدبة غداء.

وحظي الجنرال أوليغوي باستقبال رسمي إذ كان في استقباله على مدرج المطار رئيس الوزراء أناتولي كوليني.

وصرح الجنرال نغويما للصحافة، بعد محادثاته مع الرئيس الكونغولي "جئت إلى هنا للتشاور والتباحث والتحاور مع المسؤول الحكيم الذي يمثل بالنسبة لنا قيمة مهمة في المنطقة والذي يمكنه أن ينقل إلى السلطات في العالم ما فعلناه".

وأضاف "جئنا أيضا من أجل تخفيف العقوبات (...) نعتزم استعادة مكاننا بين الأمم".

بعد غينيا الاستوائية، الدولة الأخرى المتاخمة للغابون، كانت زيارة نغويما للكونغو الثانية منذ الاستيلاء على السلطة.

وعلقت عضوية الغابون في الاتحاد الأفريقي في 31 أغسطس وفي الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا في الرابع من سبتمبر.

وكانت الجماعة الاقتصادية طالبت "بالنقل الفوري" لمقرها الرئيسي من ليبرفيل إلى مالابو في غينيا الاستوائية.