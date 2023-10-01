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إحباط هجوم إرهابي جنوبي الصومال

آثار الدمار جراء هجوم انتحاري في مقديشو (رويترز)
2 أكتوبر 2023 01:11

مقديشو (الاتحاد)

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أحبطت القوات الأمنية الصومالية هجوماً إرهابياً بوساطة سيارة مفخخة جنوبي البلاد. وضبطت القوات الأمنية سيارة مليئة بالمتفجرات في مدينة «دولو» بمحافظة غدو جنوب البلاد، كانت ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية تخطط لتفجيرها لإستهداف المدنيين الأبرياء، وفق ماذكرته وكالة الأنباء الصومالية «صونا».
وقال عمدة مدينة «دولو»،  محمد حسن عبدي لافي، لوسائل إعلام حكومية: إن «عمليات الضبط من قبل أجهزة  الأمنية جاءت  بعد تلقي أجهزة الشرطة  معلومات حول دخول سيارة مليئة بالمتفجرات إلى المدنية، ويجري التحقيق حالياً مع السائق الذي تم القبض عليه وسيتم تقديمه إلى العدالة». ويوم الجمعة الماضي، قتل 5 أشخاص وأصيب 6 آخرون إثر تفجير انتحاري استهدف مطعماً مزدحماً في مقديشو بالقرب من القصر الرئاسي.
وقال متحدث الشرطة الصومالية صادق عدن علي دوديش: «دخل رجل يرتدي حزاماً ناسفاً المطعم وفجر نفسه».
يأتي ذلك بعد يوم من إصابة عدد من أفراد الأمن في تفجير مزدوج بسيارتين مفخختين بولاية «غالمودوغ» وسط البلاد.

الصومال
الشرطة الصومالية
القوات الصومالية
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
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