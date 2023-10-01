عودة تدريجية للحياة الطبيعية في مناطق الزلزال بالمغرب

الرباط (وكالات)

يواصل أهالي المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المغرب في 8 سبتمبر الماضي، العودة إلى الحياة بشكل تدريجي.

وأفاد عدد من أهالي تلك المناطق أمس، بأن الأمور بدأت تعود إلى طبيعتها، مثل عودة الأسواق الأسبوعية، التي تعتبر أحد أهم الأنشطة بالمدن المغربية، مثل السوق الأسبوعي في مدينة أسني أمس الأول. كما تتواصل زيارات الوزراء والمسؤولين للمناطق المتضررة، مثل وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الأسرة والتضامن عواطف حيار، ووزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي. وقال بيان لوزارة التربية الوطنية، أمس، إن «الوزير بنموسى حل السبت بالثانوية الإعدادية المختار السوسي بقرية تيديلي، التابعة لمدينة ورزازات، في إطار مواصلة الزيارات الميدانية المكثفة للمناطق المتضررة من زلزال الحوز».