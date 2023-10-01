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إحباط 52 عملية هجرة في تونس

مهاجرون على متن قارب صغير قبالة سواحل تونس (أ ف ب)
2 أكتوبر 2023 01:11

تونس (الاتحاد)

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أعلنت السلطات التونسية أنها أحبطت 52 عملية هجرة غير نظامية نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط وضبطت 1004 أشخاص، خلال حملة أمنية استمرت يومين في ولاية صفاقس. وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن «الحملة الأمنية واسعة النطاق بولاية صفاقس تمت خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر الماضي».
وأوضحت الوزارة أن «هذه الجهود أسفرت عن إحباط 52 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، تمّ خلالها ضبط 216 تونسيا و667 شخصا من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء والساحل و73 من جنسيات مختلفة». كما «تم ضبط 48 شخصا من منظمي ووسطاء عمليات الاجتياز خلسة، وحجز مبلغ مالي حوالي 44 ألف دينار (14.1 ألف دولار) و1250 يورو و14 سيارة و3 شاحنات و20 سترة نجاة و57 هاتف جوال»، وفقا للبيان. وتعد صفاقس نقطة مهمة أمام المهاجرين غير النظاميين للوصول إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي تبعد نحو 130 كيلومترا عن السواحل التونسية.
وبوتيرة أسبوعية، تعلن السلطات التونسية عن إحباط محاولات هجرة إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين.

تونس
البحر الأبيض المتوسط
وزارة الداخلية التونسية
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الهجرة إلى أوروبا
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