مجلس الأمن يصوت الاثنين على بعثة لمواجهة العصابات في هايتي

يجتمع مجلس الأمن الدولي، بعد ظهر غد الاثنين، من أجل التصويت على إنشاء بعثة دولية لدعم الشرطة في هايتي التي تعاني عنف العصابات، بحسب برنامجه الذي أعلن اليوم الأحد.

ويطالب أرييل هنري رئيس وزراء هايتي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، منذ عام، بإرسال قوة دولية لمساعدة الشرطة في مواجهة هذا العنف المتنامي.

وبعدما استحال إيجاد دولة تتطوع لقيادة هذه القوة غير الأممية، أبدت كينيا، نهاية يوليو، استعدادها لقيادة البعثة ونشر ألف عنصر في البلد الواقع في جزر الكاريبي.

وتعتزم الولايات المتحدة تقديم دعم لوجستي للقوة لا يشمل نشر قوات أمنية على الأرض. وقالت نهاية سبتمبر إن دولا أخرى عديدة تنوي المشاركة في هذه "البعثة الدولية لدعم الأمن".

وبعد محادثات استمرت أسابيع حول تفويض البعثة، يصوت أعضاء مجلس الأمن بعد ظهر الاثنين على قرار يهدف إلى الموافقة عليها.

وخلال الجمعية العامة للمنظمة الدولية قبل عشرة أيام، جدد رئيس وزراء هايتي مناشدة المجتمع الدولي التحرك "في شكل عاجل" لمساعدة مواطنيه.

وجاء في تقرير لجوتيريش، صدر هذا الأسبوع، أن الأزمة متعددة الأوجه، التي تعانيها هايتي، ازدادت خطورة منذ عام.

وقال الامين العام إن عنف العصابات، التي أحكمت سيطرتها على العاصمة وخارجها، بات "أكثر وحشية"، لافتا إلى انتشار قناصين على سطوح المنازل وإحراق سكان أحياء.

وأحصى التقرير مقتل نحو 2800 شخص بين أكتوبر 2022 ويونيو 2023، نحو ثمانين منهم قاصرون.