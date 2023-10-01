إحباط هجوم إرهابي في باكستان

إسلام آباد (وكالات)

أحبطت شرطة إقليم البنجاب في شرق باكستان هجوماً إرهابياً على مركز دورية في منطقة كوندال في منطقة ميانوالي في الإقليم، بحسب ما قاله مفتش الشرطة العام عثمان أنوار في بيان أمس.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن الشرطة قالت إن اشتباكا اندلع بين رجال الشرطة والمسلحين، عقب أن هاجم 10 إلى 12 إرهابياً مركز تفتيش شرطي في الساعات الأولى من صباح أمس.

وقتل رجل شرطة إرهابيين اثنين على الأقل، في حين لقى رجل شرطة حتفه أثناء تبادل إطلاق النار.

وقال مفتش الشرطة العام، إن الإرهابيين هاجموا مركزا للشرطة من جانبين، مضيفاً أن فرق مركز مكافحة الإرهاب شاركت أيضا في العملية.

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم إدارة مكافحة الإرهاب، إن إرهابيين على الأقل قتلا، في حين بدأت عملية البحث عن بقية الإرهابيين.