5 سفن تتوجه إلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود

كييف (وكالات)

تتوجه 5 سفن شحن جديدة إلى المياه الأوكرانية نحو الموانئ في البحر الأسود، عبر ممر جديد تم فتحه لاستئناف الصادرات الزراعية ليكون بديلاً لاتفاق تصدير الحبوب الذي انسحبت منه روسيا، فيما غادرت 3 سفن أمس بعد التحميل، حسبما أظهرت قاعدة بيانات موقع «مارين ترافيك» لرصد حركة الملاحة.

وأتاح الاتفاق خلال عام تصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية إلى مختلف بقاع الأرض، بما في ذلك أفريقيا، ما ساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية عالميا وبالتالي الحد من المخاوف من وقوع أزمة نقص في المواد الأساسية.

وقال نائب رئيس وزراء أوكرانيا أولكسندر كوبراكوف الشهر الماضي، إن هناك 3 سفن في طريقها إلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود لنقل المزيد من صادرات الأغذية والصلب.

وأظهرت البيانات في وقت سابق أن 3 سفن شحن غادرت من موانئ أوكرانية على البحر الأسود أمس، بعد التحميل، لتصبح الأحدث التي تبحر منذ إنشاء كييف «ممراً إنسانياً» مؤقتاً عقب انسحاب روسيا من اتفاق سمح بالمرور الآمن للصادرات الأوكرانية.

وعرَّف النظام السفن الـ5 المتجهة إلى الموانئ بأسماء أولجا وإيدا وفورزا دوريا ونيو ليجاسي وداني بوي.

ومن المقرر أن تنقل سفن الشحن العملاقة ألف طن من المنتجات الزراعية وخام الحديد إلى الصين ومصر وإسبانيا.

وعقب الأزمة الأوكرانية في العام الماضي، أغلقت موانئ البحر الأسود لأحد أكبر موردي الحبوب في العالم، وفي يوليو 2022، أعيد فتح الموانئ وفق اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا سمح لروسيا بتفتيش السفن بحثاً عن أسلحة. وانسحبت موسكو من الاتفاق بعد ذلك بعام، قائلة إنه تم تجاهل مطالبها من أجل شروط أفضل لصادراتها من الأغذية والأسمدة.