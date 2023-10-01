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الأمم المتحدة: ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق بموعدها

مسرور بارزاني خلال لقائه جينين هينيس بلاسخارت
2 أكتوبر 2023 01:11

بغداد (الاتحاد)

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بحث رئيس حكومة كردستان العراق مسرور بارزاني مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» جينين هينيس بلاسخارت، الأوضاع في إقليم كردستان مع التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات البرلمانية بالإقليم في موعدها المحدد في فبراير المقبل. 
وذكرت حكومة كردستان العراق في بيان لها أن بلاسخارت أكدت ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق في موعدها المحدد. 
وكان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق العام الماضي لكنها تأجلت بسبب عدم توصل الكتل إلى صيغة لإجرائها وتم تمديد عمل برلمان وحكومة إقليم كردستان لمدة عام إلا أن المحكمة الاتحادية العراقية اعتبرت تمديد البرلمان غير دستورية.

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جينين هينيس بلاسخارت
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