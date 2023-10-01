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إزالة 743 لغماً خلال أسبوع في اليمن

أرشيفية
2 أكتوبر 2023 01:11

عدن (الاتحاد)

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انتزع مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر الماضي، 743 لغماً في مختلف المحافظات زرعتها جماعة الحوثي.
وذكر المركز في بيان له، بأن الألغام المنزوعة منها 9 ألغام مضادة للأفراد، و115 لغماً مضادا للدبابات، و618 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.
وأشار المركز إلى أن فريق «مسام» نزع لغماً واحداً مضاداً للأفراد ولغماً واحداً مضاداً للدبابات و216 ذخيرة غير منفجرة في عدن، و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية «قعطبة» بمحافظة الضالع، ولغماً واحداً مضاداً للدبابات و8 ذخائر غير منفجرة في مديرية «الخوخة»، ولغمين مضادين للأفراد و6 ألغام مضادة للدبابات و22 ذخيرة غير منفجرة في مديرية «حيس» بمحافظة الحديدة، ولغماً واحداً مضاداً للأفراد في مديرية «المضاربة» بمحافظة لحج.
ولفت إلى أن الفريق نزع الفريق 35 ذخيرة غير منفجرة في مديرية «الوادي»، ولغماً واحداً مضاداً للأفراد في مديرية «حريب»، و100 لغم مضاد للدبابات و300 ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب، ولغماً واحداً مضاداً للأفراد ولغما آخر مضاداً للدبابات بمديرية «عسيلان» في شبوة، و3 ألغام مضادة للدبابات و15 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية «المخا»، ولغمين مضادين للدبابات و14 ذخيرة غير منفجرة بمديرية «موزع»، ولغماً واحداً مضاداً للأفراد بمديرية «صبر»، ولغمين مضادين للأفراد ولغما واحداً مضاداً للدبابات و4 ذخائر غير منفجرة بمديرية «ذباب» بمحافظة تعز.

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