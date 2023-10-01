«الحوثي» يستهدف موقعاً عسكرياً في «صعدة» بالطيران المسيّر والقذائف

عدن (الاتحاد)

استهدفت جماعة الحوثي، حفلاً أقامه الجيش اليمني في «محور علب» شمال صعدة، بمناسبة الذكرى الـ 16 لـ«ثورة سبتمبر»، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش اليمني.

وبحسب بيان صادر عن قيادة «محور علب»، فإن «جماعة الحوثي حاولت استهداف حفل ذكرى 26 سبتمبر، بقذائف الكاتيوشا وعدد من الطائرات المسيّرة، وقامت بالهجوم على مواقع الجيش في مديرية باقم». وأشارت إلى أن «قوات الجيش تصدت للمحاولات الهجومية، وخاضت معارك كبدت الحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح».

واعتبرت قيادة «محور علب» هذا الاختراق «تحديًا لكل المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام».

وأكد البيان «احتفاظ قيادة المحور بحق الرد، وأنها لن تتوانى في القيام بواجباتها الوطنية ضمن مؤسسة الدفاع اليمنية وفي إطار قوات تحالف دعم الشرعية».

واعتبر الجيش اليمني أن «الهجوم الحوثي يكشف عن سلوك هذه الجماعة التي هي أبعد ما تكون عن السلام، وعن محاولة هروبها من صراعاتها الداخلية».

وأضاف: «نحذر جماعة الحوثي من التمادي في غيهم، ونؤكد الجاهزية لتقديم الدعم والإسناد اللازمين لمحور علب». واعتبر أن «هذا الاعتداء يُعد خرقًا واضحًا للهدنة، وتقويضًا للجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام في اليمن».