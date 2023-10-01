سبتمبر 2023 الأكثر حراً في بلجيكا منذ نحو 200 عام

أعلن المعهد الملكي للأرصاد الجوية في بلجيكا، الأحد، أن سبتمبر الماضي كان الشهر الأكثر حرا على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات عام 1833 مع درجات حرارة قياسية.

وأضاف المعهد أن سبتمبر كان «أيضا مشمسا بشكل خاص» مع أيام قليلة من هطول الأمطار.

بلغ معدل درجات الحرارة 18,8 درجة مئوية (عادة تكون 15,2 درجة) محطمة الرقم القياسي السابق (18,4 درجة) الذي يعود إلى عام 2006، بحسب البيانات التي تعود إلى 1833.

وسجل المعهد أيضا ستة أيام من الحر الشديد أي مع درجات حرارة قصوى زادت عن 30 درجة مئوية أو عادلتها، أي ثلاثة أضعاف الرقم القياسي السابق (يومان في 1906 و1911 و1919 و1949 و2020).

سجلت عدة دول في بقية أنحاء أوروبا أيضا، بينها فرنسا وألمانيا، أرقاما قياسية من الحر في سبتمبر.

تضاف هذه الأرقام إلى تلك المسجلة في كل أنحاء العالم الذي يتجه إلى تحطيم الرقم القياسي السنوي لدرجات الحرارة في 2023. فبعدما سجل الفصل الأكثر حرا في التاريخ خلال فصل الصيف الشمالي (يونيو-يوليو-أغسطس)، يشهد العالم آثار تغير المناخ التي سببتها البشرية والتي عززتها في الأشهر الأخيرة عودة ظاهرة «ايل نينو» فوق المحيط الهادئ وهي معادلة للاحترار المناخي الإضافي.