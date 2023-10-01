الإثنين 2 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي يتعهد بمواصلة المعارك في جبهات القتال

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف من دبابة
2 أكتوبر 2023 00:29

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إنه لا يوجد شيء من شأنه أن يضعف التزام بلاده بمواصلة المعارك في جبهات القتال.
يأتي هذا التصريح غداة موافقة الكونجرس الأميركي على مشروع قانون تمويل مؤقت لا يضم المساعدة لأوكرانيا.
ولم يتناول زيلينسكي، في خطابه المسجل، التصويت في الكونجرس مباشرة، لكنه أكد مجددا تصميمه على مواصلة القتال.
وأضاف أنه لا يمكن لأحد أن «يوقف» استقرار أوكرانيا وقدرتها على التحمل وقوتها وشجاعتها.
وأوضح أن أوكرانيا لن تتوقف عن المقاومة والقتال إلا في يوم النصر، مؤكدا «ومع اقترابنا منه كل يوم، نقول: سنقاتل مهما كلف الأمر».
وقال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، بشكل منفصل، إنه تلقى تطمينات بشأن المزيد من المساعدات العسكرية خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي لويد أوستن.
وكتب عمروف، في منشور على موقع (إكس)، تويتر سابقا، مستخدما الأعلام بدلا من أسماء البلدان، «أكد لي الوزير أوستن أن الدعم الأميركي لأوكرانيا سيستمر» وأن «المحاربين الأوكرانيين سيستمرون في الحصول على دعم قوي في ساحة المعركة».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية إن كييف تعمل مع شركائها الأميركيين لضمان أن يشمل قرار الميزانية الجديد أموالا لكييف، وأن يظل الدعم الأميركي قائما.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، إن الجمهوريين تعهدوا بتقديم المساعدة لأوكرانيا من خلال تصويت منفصل وإن الدعم الأميركي لا يمكن أن ينقطع «تحت أي ظرف من الظروف».

أخبار ذات صلة
5 سفن تتوجه إلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود
بايدن يقدم تعهدات جديدة بشأن الأزمة في أوكرانيا
المصدر: وكالات
أوكرانيا
جبهات القتال
معارك
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
ارتفاع الحرارة فاقم من إصابة النساء ببعض الأمراض (أ ف ب)
الأخبار العالمية
دراسة أميركية: تغير المناخ يفاقم المخاطر الصحية للأجنة والنساء الحوامل
2 أكتوبر 2023
157 سفينة محملة بالمشتقات النفطية دخلت الميناء منذ أبريل 2022 (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من مواصلة استيلاء «الحوثي» على إيرادات ميناء الحديدة
2 أكتوبر 2023
محتج يرفع العلم اللبناني خلال تظاهرة في بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
نواب: تجاوز المصالح الشخصية مفتاح حل أزمة لبنان
2 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©