زيلينسكي يتعهد بمواصلة المعارك في جبهات القتال

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إنه لا يوجد شيء من شأنه أن يضعف التزام بلاده بمواصلة المعارك في جبهات القتال.

يأتي هذا التصريح غداة موافقة الكونجرس الأميركي على مشروع قانون تمويل مؤقت لا يضم المساعدة لأوكرانيا.

ولم يتناول زيلينسكي، في خطابه المسجل، التصويت في الكونجرس مباشرة، لكنه أكد مجددا تصميمه على مواصلة القتال.

وأضاف أنه لا يمكن لأحد أن «يوقف» استقرار أوكرانيا وقدرتها على التحمل وقوتها وشجاعتها.

وأوضح أن أوكرانيا لن تتوقف عن المقاومة والقتال إلا في يوم النصر، مؤكدا «ومع اقترابنا منه كل يوم، نقول: سنقاتل مهما كلف الأمر».

وقال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، بشكل منفصل، إنه تلقى تطمينات بشأن المزيد من المساعدات العسكرية خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي لويد أوستن.

وكتب عمروف، في منشور على موقع (إكس)، تويتر سابقا، مستخدما الأعلام بدلا من أسماء البلدان، «أكد لي الوزير أوستن أن الدعم الأميركي لأوكرانيا سيستمر» وأن «المحاربين الأوكرانيين سيستمرون في الحصول على دعم قوي في ساحة المعركة».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية إن كييف تعمل مع شركائها الأميركيين لضمان أن يشمل قرار الميزانية الجديد أموالا لكييف، وأن يظل الدعم الأميركي قائما.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، إن الجمهوريين تعهدوا بتقديم المساعدة لأوكرانيا من خلال تصويت منفصل وإن الدعم الأميركي لا يمكن أن ينقطع «تحت أي ظرف من الظروف».