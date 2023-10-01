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بنجلادش سجلت مئات الوفيات بعدوى فيروسية منذ بداية العام

مرضى مصابون بحمى الضنك في بنجلادش
2 أكتوبر 2023 00:40

أدى تفش هو الأسوأ على الإطلاق لحمى الضنك في بنجلادش، إلى مقتل أكثر من ألف شخص، حتى الآن منذ بداية هذا العام وحده، حسبما قال مسؤولون في قطاع الصحة الحكومي الأحد.
ووفقا لخبراء، كان التحضر الهائل وتغير المناخ من بين أسباب العدد المتزايد لحالات الإصابة بالمرض، الذي ينتقل عن طريق البعوض.
وأبلغت الإدارة العامة الحكومية للصحة العامة عن وفاة 1006 أشخاص بحمى الضنك منذ يناير من هذا العام، مع وفاة 17 شخصا منهم في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وارتفعت حصيلة الوفيات بشكل كبير عن العام الماضي، عندما بلغت الوفيات بالمرض 281 حالة وهو رقم قياسي في ذلك الحين.
وحمى الضنك، عدوى فيروسية ذات أعراض تشبه الإصابة بالإنفلونزا، وتنتقل إلى البشر عن طريق البعوض الذي ينتشر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.
وتتزايد حالات الإصابة بالمرض في بنجلادش خلال الرياح الموسمية في الفترة بين يونيو وسبتمبر عندما يتكاثر البعوض، حامل الفيروس، في المياه الراكدة.
ويمكن أن يتماثل معظم الناس للشفاء من المرض، لكن بإمكانه أن يتحول إلى مرض مميت إذا تسبب في نزيف داخلي وفشل في وظائف أعضاء الجسم. 

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المصدر: وكالات
حمى الضنك
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