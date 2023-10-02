الإثنين 2 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل 9 وإصابة العشرات في انهيار سقف كنيسة بالمكسيك

رجال الإنقاذ يعملون على إنقاذ الأشخاص الذين حوصروا بعد انهيار سقف كنيسة في سيوداد ماديرو بالمكسيك
2 أكتوبر 2023 09:23

قالت السلطات المحلية إن سقف كنيسة في شمال المكسيك انهار أمس الأحد مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وإصابة 40 ، فيما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن 30 يعتقد أنهم ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

ودعم الجنود خدمات الطوارئ تحت الأضواء الكاشفة باستخدام كلاب الإنقاذ ومعدات رفع الأنقاض لتحديد أماكن الناجين وانتشالهم من تحت أنقاض الكنيسة في سيوداد ماديرو، وهي مدينة تقع على ساحل الخليج بالقرب من ميناء تامبيكو.

وأظهرت لقطات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انهيار سقف الكنيسة، وتصاعد سحب من الدخان الرمادي في الهواء، أعقبها سقوط الجدران الخارجية المصنوعة من الطوب الأصفر.

أخبار ذات صلة
مشاركة الإمارات في عمومية «دولي التنس»
8 قتلى ومفقودان جراء فيضان نهرفي المكسيك

وقال خورجي كويا المتحدث باسم وزارة الأمن في ولاية تاماوليباس المتاخمة لولاية تكساس الأميركية إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 40 ونقلوا إلى مستشفيات قريبة، بينما لا يزال 30 في عداد المفقودين.

وشكر في تصريحات لقناة فورو رجال الأعمال المحليين الذين جلبوا معدات للمساعدة في رفع الأنقاض وجهود الإنقاذ.
وقال الأسقف خوسيه أرماندو ألفاريز في رسالة مسجلة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "في الوقت الراهن يجري القيام باللازم لانتشال الأشخاص الذين ما زالوا تحت الأنقاض".

المصدر: وكالات
انهيار
كنيسة
المكسيك
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
عبدالله بن زايد
علوم الدار
رئيس الباراغواي يستقبل عبدالله بن زايد ويبحثان العلاقات الثنائية وتعزيز العمل المناخي العالمي
اليوم 10:08
ترامب
الأخبار العالمية
انطلاق المحاكمة المدنية لترامب ونجليه
اليوم 09:58
رجال الإنقاذ يعملون على إنقاذ الأشخاص الذين حوصروا بعد انهيار سقف كنيسة في سيوداد ماديرو بالمكسيك
الأخبار العالمية
مقتل 9 وإصابة العشرات في انهيار سقف كنيسة بالمكسيك
اليوم 09:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©