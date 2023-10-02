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السيطرة على حريق الإسماعيلية ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات

أضرار حريق اندلع في منشأة للشرطة بالإسماعيلية
2 أكتوبر 2023 10:25

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية رفع درجة الاستعداد بمستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم الاثنين، في مديرية أمن الإسماعيلية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان نشرته الوزارة على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم،  الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

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وأشار عبدالغفار إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصابا، وقد انصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، بينها 24 حالة اختناق وحالتا حروق، لافتا إلى خروج سبعة مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية.

وكانت قوات الدفاع المدني المصري نجحت في السيطرة على الحريق الذي شب في مقر مديرية أمن الإسماعيلية، فيما تقوم القوات حاليا بعمليات تبريد المبنى. ودفعت القوات المُسلحة المصرية بسيارات إطفاء وإسعاف وطائرتين لموقع الحريق.

المصدر: وكالات
وزارة الصحة المصرية
حريق
الإسماعيلية
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