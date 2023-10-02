وزير الداخلية المصري يوجه بالتحقيق في أسباب حريق الإسماعيلية

وجه وزير الداخلية المصري محمود توفيق بتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق الذي شب صباح اليوم الاثنين، في مديرية أمن الإسماعيلية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، :" وصل منذ قليل وزير الداخلية إلى موقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، حيث تفقد الموقع ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين لحين اكتمال شفائهم".

ووفق البيان، وجه الوزير بمراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته فى أقرب وقت. وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت رفع درجة الاستعداد بمستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان نشرته الوزارة على صفحتها بموقع "فيسبوك" ، الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

وأشار عبدالغفار إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصابا، وقد انصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، بينها 24 حالة اختناق وحالتا حروق، لافتا إلى خروج سبعة مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية.

وكانت قوات الدفاع المدني المصري نجحت في السيطرة على الحريق الذي شب في مقر مديرية أمن الإسماعيلية، فيما تقوم القوات حاليا بعمليات تبريد المبنى. ودفعت القوات المُسلحة المصرية بسيارات إطفاء وإسعاف وطائرتين لموقع الحريق.