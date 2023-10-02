أوكرانيا تنشر بياناً عن الوضع الميداني في جبهات القتال

نشرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الاثنين، بياناً عن الوضع الميداني في جبهات القتال.

وأعلنت الهيئة أن قوات الدفاع الأوكرانية تمكنت من صد هجمات شنتها قوات روسية في أربعة اتجاهات.

وقالت الهيئة إن قوات الجيش الأوكراني تمكنت من صد هجمات في اتجاهات ليمان وأفدييفكا ومارينكا وزابوريجيا، حيث تم تسجيل ما مجموعه 30 اشتباكاً قتالياً على طول الجبهة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم.

وأوضحت هيئة الأركان العامة، في تحديث صباحي، أن قوات الدفاع الأوكرانية تواصل عملياتها الهجومية في اتجاه ميليتوبول وفي اتجاه باخموت.

وأضافت الهيئة أن سلاح الجو الأوكراني شن 13 هجوماً على مناطق تمركز العسكريين والمعدات العسكرية الروسية، كما قصفت وحدات الصواريخ نظاماً صاروخياً روسياً مضاداً للطائرات ومركز مراقبة ومستودع ذخيرة و16 نظام مدفعية.

وتشن أوكرانيا، منذ يونيو الماضي، هجوماً مضاداً وتكثف استهداف مناطق داخل روسيا بصواريخ وطائرات مسيرة.