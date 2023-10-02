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الجزائر تعلن قبول مبادرتها لحل الأزمة في النيجر

قادة سياسيون وعسكريون يحضرون تجمعا جماهيريا في عاصمة النيجر
2 أكتوبر 2023 18:15

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الاثنين، أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر قبل مبادرة الوساطة الجزائرية القائمة على "مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر" لإيجاد حل سياسي للأزمة الحالية.
وجاء في بيان للوزارة، نشرته عبر وسائل الإعلام الحكومية "تلقت الحكومة الجزائرية، عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق".
واستولى الجيش على السلطة في النيجر وشكل مجلسا عسكريا في يوليو الماضي ووضع الرئيس محمد بازوم في الإقامة الجبرية.
وأعلنت الجزائر، في 29 أغسطس الماضي، خطة سياسية لحل الأزمة في النيجر تقوم على إمهال الجيش ستّة أشهر للعودة إلى "النظام الدستوري والديمقراطي"، مع رفض أيّ تدخّل عسكري في الجارة الجنوبية.
وأوضح البيان أن الرئيس عبد المجيد تبون كلّف وزير الخارجية أحمد عطاف "بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية".
وأضاف أن "هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها".
وكان عطاف أكد، خلال إعلان خطة الحل السياسي، أن رئيس المجلس الانتقالي الجنرال عبد الرحمن تياني "يطالب بمرحلة انتقالية تستمرّ ثلاث سنوات كحدّ أقصى" لكن الجزائر اعتبرت أن العملية الانتقالية يمكن أن تتم في ستة أشهر.
وفي تفاصيل الخطة الجزائرية، أوضح عطاف أن "هدف هذا المسار هو صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر بدون إقصاء لأيّ جهة مهما كانت، على أن لا تتجاوز مدّة هذه الترتيبات ستّة أشهر".
وأوضح أنّ هذه الترتيبات "تكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد". 
والشهر الماضي، قال الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يرأس أيضا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، إنه يسعى لإعادة إرساء النظام الدستوري ومعالجة المشكلات السياسية والاقتصادية في النيجر ورحب بأي دعم لهذه العملية.
تحاول إيكواس التفاوض مع المجلس العسكري في النيجر. وقالت إنها مستعدة لنشر قوات في حالة فشل الجهود الدبلوماسية في استعادة النظام.

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