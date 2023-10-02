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خلال مثوله أمام المحكمة.. ترامب يعلّق على محاكمته المدنية

ترامب يمثل أمام المحكمة
2 أكتوبر 2023 18:51

علَّق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، على محاكمته المدنية بتهم تضخيم الأصول في نيويورك.
وصف ترامب المحاكمة بأنها «مهزلة»، والمدعي العام الذي رفع القضية بأنه «عرض رعب».
وقال ترامب للصحافيين، أمام مبنى المحكمة، إن المحاكمة «مهزلة» وإن القاضي المكلف بها «وغد».
وجهت ليتيشا جيمس، المدعية العامة لنيويورك، المنتمية للحزب الديمقراطي، اتهامات للرئيس الجمهوري السابق بالمبالغة في تقييم أصوله بما يقدر بمليارات الدولارات الأميركية للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل. ويتصدر ترامب سباق المنافسة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.

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وأظهرت وثيقة قضائية أن ترامب يعتزم حضور الأسبوع الأول من المحاكمة التي ستعقد في محكمة الولاية في حي «مانهاتن».
وتسعى جيمس في القضية لتغريم ترامب 250 مليون دولار أميركي على الأقل، وفرض حظر دائم على ترامب ونجليه دونالد الابن وإريك، يمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك، وحظر مدته خمس سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه.
وقال ترامب من قبل إن القضية تأتي في إطار حملة ملاحقة سياسية ظالمة.
من المقرر أن تستمر المحاكمة حتى أوائل ديسمبر المقبل. ومن المقرر أن يدلي أكثر من 150 شخصاً خلالها بشهادتهم من بينهم ترامب نفسه.
والقضية واحدة من بين العديد من الدعاوى القضائية والمحاكمات التي يواجهها ترامب في وقت يسعى فيه للعودة مرة أخرى إلى البيت الأبيض العام القادم. ولم تنجح أي من هذه القضايا في إضعاف تقدمه على منافسيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري.

المصدر: وكالات
دونالد ترامب
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