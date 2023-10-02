ارتفاع عدد مصابي حريق مديرية أمن الإسماعيلية في مصر

ارتفعت حصيلة المصابين جراء حريق هائل اندلع، اليوم الاثنين، في مقر مديرية الأمن في مدينة الإسماعيلية في مصر.

وزادت الحصيلة إلى 45 شخصاً، فيما وجّه وزير الداخلية بفتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث وشكلت النيابة العامة فريقا للغرض نفسه.واندلع الحريق في مقر المديرية قبيل الفجر، وأتى على معظم مساحته قبل أن يتم إخماده في وقت مبكر صباحا.

وأظهرت صور انتشرت على الانترنت ألسنة لهب ضخمة تلتهم طبقات المبنى الذي يعد من الأكبر في المدينة الواقعة على الضفة الغربية لقناة السويس.

وعملت فرق الإطفاء حتى الصباح لإخماد نيران مندلعة في بعض المواقع في المبنى قبل السيطرة عليه بالكامل.

وأسفرت معاينة فريق من النيابة العامة، بحسب بيان رسمي، عن "تفحم بكامل مبنى مديرية الأمن".

ولم يتم الإعلان عن سقوط قتلى جراء الحريق، علما بأن عناصر من قوات الأمن عادة ما يوجدون في هذا المبنى في كل ساعات النهار والليل.

كانت حصيلة سابقة أشارت إلى إصابة 26 شخصاً جراء الحريق.