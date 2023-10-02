روسيا تدلي بتصريحات بشأن دعم الغرب لأوكرانيا

أكدت الرئاسة الروسية، اليوم الاثنين، أن "تعب" الغرب من تقديم الدعم لأوكرانيا سيزداد في حين يسعى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى إثبات العكس من خلال اجتماعهم في العاصمة كييف.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن "التعب من الدعم العبثي تماما لنظام كييف سيزداد في بلدان مختلفة، لا سيما في الولايات المتحدة".

لم يتضمن الاتفاق حول الميزانية الفدرالية الأميركية، الذي توصل إليه الكونجرس في وقت متأخر السبت لتجنب إغلاق المؤسسات الفدرالية، أي مساعدات جديدة لأوكرانيا.

لكن الرئيس الأميركي جو بايدن أكد أن بلاده "لن تتخلى" عن أوكرانيا.

ورداً على سؤال حول المساعدات الأميركية لأوكرانيا، توقع بيسكوف أن واشنطن "ستواصل انخراطها" في هذه الأزمة.

وأشار بيسكوف إلى أن "تعب" الغرب سيخلق المزيد من "الانقسامات في المؤسسة السياسية" وسيؤدي إلى "تناقضات".

وتأتي هذه التصريحات فيما عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في العاصمة الأوكرانية كييف "اجتماعاً تاريخياً" هو الأول لهم خارج حدود التكتل للتعبير عن تضامنهم ودعمهم لأوكرانيا "، في وقت تسعى كييف للانضمام إلى التكتل مستقبلا.

وقالت كاترين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية، متحدثة عن الاجتماع "إنها رسالة أيضا إلى روسيا بأن عليها عدم الاعتماد على احتمال إرهاقنا".