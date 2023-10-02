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فائز بجائزة نوبل يترشح لرئاسة الكونغو الديمقراطية

دينيس مكويجي الحائز جائزة نوبل للسلام يعلن ترشحه لرئاسة الكونغو
2 أكتوبر 2023 19:59

قال دينيس مكويجي الطبيب الحائز على جائزة نوبل للسلام، اليوم الاثنين، إنه سيرشح نفسه للرئاسة في الانتخابات المقررة في ديسمبر في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأعلن مكويجي، الذي فاز بالجائزة عام 2018 بسبب كفاحه لقرابة عقدين ضد العنف بحق النساء، عزمه الترشح أمام حشد من المؤيدين في مركز للمؤتمرات بالعاصمة كينشاسا.
وعالج الطبيب، البالغ من العمر 68 عاما، مئات النساء من ضحايا العنف في الحروب في مستشفى "بانزي" الذي أسسه في عام 1999 في شرق الكونغو الذي يعاني من أعمال عنف.
وسيخوض الانتخابات ضد الرئيس فيليكس تشيسيكيدي.
وأعلن زعيم المعارضة مارتن فايولو، الذي جاء في المركز الثاني بعد تشيسيكيدي في الانتخابات السابقة عام 2018، في مطلع الأسبوع أنه سيترشح للرئاسة.

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المصدر: وكالات
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الكونجو
انتخابات رئاسية
دينيس موكويجي
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