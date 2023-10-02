الرئيس المصري يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، ترشحه لفترة جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل.

وقال السيسي، أمام تجمع من أنصاره "يارب إن كان غيري أولى بها مني، فوفقه ويسر أمره.. ويارب إذا كنت أولى بها، فوفقني ويسر لي أمري".

وأضاف "أعدكم بأن تكون الفترة المقبلة امتدادا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها، وأدعو كل المصريين للمشاركة الفعالة في انتخابات الرئاسة".

وطالب آلاف المصريين، اليوم الاثنين، الرئيس السيسي بالترشح لولاية جديدة.

منذ الصباح، توافد آلاف من أنصاره في حافلات نحو الميادين في العاصمة المصرية القاهرة حيث وضعت منصات بينما رفعت لافتات مكتوب عليها "نعم للاستقرار".



