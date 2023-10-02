ترامب يوجه انتقادات لاذعة لمحاكمته المدنية في نيويورك

نيويورك (وكالات)

وجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انتقادات لاذعة لمحاكمته المدنية بتهم تضخيم الأصول في نيويورك، أمس.

وبدأت، أمس، محاكمة مدنية لدونالد ترامب، حيث اتهمته مدعية في ولاية نيويورك بجني أكثر من مليار دولار من خلال المبالغة في تقييم أصوله، فيما وصف الرئيس الأميركية السابق القضية بأنها “ملاحقة سياسية”.

وتتعلق المحاكمة في قاعة محكمة بوسط مانهاتن باتهامات المدعية العامة للولاية ليتيشيا جيمس لترامب بالمبالغة في تقييم أصوله للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل.

وتسعى جيمس لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل وفرض حظر دائم على ترامب ونجليه دونالد الابن وإريك يمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك وحظر مدته خمس سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه.