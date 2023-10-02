الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يوجه انتقادات لاذعة لمحاكمته المدنية في نيويورك

دونالد ترامب
3 أكتوبر 2023 01:10

نيويورك (وكالات) 

أخبار ذات صلة
«ثنائية» لخيول جودلفين في أميركا
خلال مثوله أمام المحكمة.. ترامب يعلّق على محاكمته المدنية

وجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انتقادات لاذعة لمحاكمته المدنية بتهم تضخيم الأصول في نيويورك، أمس. 
وبدأت، أمس، محاكمة مدنية لدونالد ترامب، حيث اتهمته مدعية في ولاية نيويورك بجني أكثر من مليار دولار من خلال المبالغة في تقييم أصوله، فيما وصف الرئيس الأميركية السابق القضية بأنها “ملاحقة سياسية”.
وتتعلق المحاكمة في قاعة محكمة بوسط مانهاتن باتهامات المدعية العامة للولاية ليتيشيا جيمس لترامب بالمبالغة في تقييم أصوله للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل.
وتسعى جيمس لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل وفرض حظر دائم على ترامب ونجليه دونالد الابن وإريك يمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك وحظر مدته خمس سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه.

دونالد ترامب
نيويورك
أميركا
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
جنود من بوركينا فاسو في دورية على طريق بمنطقة الساحل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مخاوف غربية من تمدد «داعش» و«القاعدة» في أفريقيا
3 أكتوبر 2023
جانب من أعمال جلسة مجلس النواب الليبي (من المصدر)
الأخبار العالمية
برلمان ليبيا يقر قانونَيْ انتخاب الرئيس ومجلس الأمة
3 أكتوبر 2023
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تعاون عالمي لمكافحة تمويل الإرهاب
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تعاون عالمي لمكافحة تمويل الإرهاب
3 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©