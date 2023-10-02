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زيادة الصادرات العسكرية الألمانية لأوكرانيا أربعة أضعاف

دبابة ألمانية من طراز ليوبارد 2
3 أكتوبر 2023 01:10

برلين (رويترز) 

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كشفت وزارة الاقتصاد الألمانية، أمس، أن صادرات البلاد من العتاد العسكري لأوكرانيا زادت بأكثر من أربعة أمثال منذ بداية العام الحالي، الأمر الذي جعل كييف المستورد الرئيسي للأسلحة الألمانية. وبلغت قيمة الصادرات لأوكرانيا 3.3 مليار يورو (3.48 مليار دولار) من إجمالي قيمة الصادرات العسكرية الألمانية المصرح بها وقدرها 8.76 مليار يورو في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. وكانت قيمة الصادرات العسكرية المصرح بها لأوكرانيا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 775 مليون يورو.
وتعهدت ألمانيا مراراً بدعم أوكرانيا طالما لزم الأمر، وهو ما دفع المستشار الألماني أولاف شولتس للتحدث عن نقطة تحول في موقف ألمانيا تجاه سياستها الدفاعية.
وجاءت المجر، التي تقول منذ فترة طويلة إنها ستزيد إنفاقها العسكري، في المركز الثاني كأكبر متلق للأسلحة الألمانية بمبلغ 1.03 مليار يورو، تليها الولايات المتحدة بمبلغ 467 مليون يورو.

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