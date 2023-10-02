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إسقاط «مسيرات» حوثية في «باقم» بصعدة

مسيرة حوثية (أرشيفية)
3 أكتوبر 2023 01:10

عدن (الاتحاد)

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تمكنت الدفاعات الجوية للجيش اليمني أمس، من إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي في «محور علب»، بمديرية «باقم» في محافظة صعدة.
وقالت مصادر عسكرية إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرات مسيرة حاول الحوثيون من خلالها استهداف مواقع قوات الجيش في المحور، بالتزامن مع استهداف المواقع بصواريخ الكاتيوشا. وقال قائد «محور علب»، اللواء ياسر مجلي، إن قوات الجيش تصدت للهجمات الحوثية، وكبدوها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
إلى ذلك، أحبط الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل أمس، هجومًا حوثياً في جبهة «الفاخر» شمال محافظة الضالع. 
وقال مصدر عسكري إن وحدات من الجيش ومقاتلي القبائل، اشتبكت مع عناصر من جماعة الحوثي أثناء محاولتها اختراق خطوط التماس إلى تباب استراتيجية شمال غرب «قعطبة»، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة في صفوف الحوثيون وإجبارهم على التراجع.
في غضون ذلك، نجا قائد قوات الأمن الخاصة في محافظات عدن ولحج والضالع وأبين، فيما أُصيب عدد من مرافقيه، بهجوم إرهابي في محافظة أبين.
وأفادت مصادر أمنية بنجاة اللواء فضل باعش، وإصابة ثلاثة من مرافقيه إثر انفجار سيارة مفخخة أرسلها تنظيم «القاعدة» الإرهابي. وأضافت أن الانفجار وقع بعد خروج اللواء باعش من مبنى السلطة المحلية بأبين. وتزايدت الأعمال الإرهابية لعناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي في محافظة أبين، من بينها استهداف القوات العسكرية الأمنية بالتخادم مع جماعة الحوثي، في محاولة لإثارة الفوضى وإقلاق السكينة العامة.

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