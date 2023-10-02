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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تعاون عالمي لمكافحة تمويل الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تعاون عالمي لمكافحة تمويل الإرهاب
3 أكتوبر 2023 01:11

بروكسل (وكالات)

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دعا الاتحاد الأوروبي أمس، إلى تعاون عالمي لمكافحة تمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم. وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يلفا جوهانسون في كلمة خلال المؤتمر السنوي الأول لمكافحة تمويل الإرهاب المنعقد في بروكسل إن «مكافحة تمويل الإرهاب هي صراع عالمي ويحتاج إلى تعاون عالمي». 
وأكدت «ضرورة تدريب أشخاص خارج أوروبا وتعلم كيفية العمل مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات واليوروبول والإنتربول». 
وحذرت جوهانسون من تزايد التهديدات الإرهابية من «الجماعات اليمينية المتطرفة». وأشارت إلى أن «المتطرفين اليمينيين المتشددين يجمعون الأموال في وضح النهار من خلال إقامة حفلات موسيقى وبيع البضائع والعقارات».
وشددت جوهانسون على أنه «من الصعب في كثير من الأحيان تحديد أين ينتهي التطرف اليميني وأين يبدأ الإرهاب، ويعد ذلك من التحديات التي تتم مواجهتها». 
وقالت إن «الجماعات الإرهابية تستغل أيضاً التعاطف الإنساني بعد الكوارث»، موضحة أن «التحقيقات مستمرة ضد شبكة يشتبه في أنها تستخدم 7 جمعيات خيرية لجمع الأموال». وذكرت أن الجماعات الإرهابية تستخدم أحدث الأساليب لجمع الأموال كالعملات المشفرة.

الاتحاد الأوروبي
تمويل الإرهاب
مكافحة تمويل الإرهاب
مكافحة الإرهاب
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