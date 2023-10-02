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«يونيسف»: مليون طفل خارج المدرسة في بوركينا فاسو بسبب انعدام الأمن

أرشيفية
3 أكتوبر 2023 01:10

واغادوغو (وكالات)

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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» إن أكثر من مليون طفل و31 ألف معلم لم يتمكنوا من العودة إلى فصولهم الدراسية في بوركينا فاسو بسبب العنف وانعدام الأمن مع بدء عام دراسي جديد أمس.
وقالت «اليونيسف» إن نحو 6100 مدرسة، أو مدرسة واحدة على الأقل من كل 4، أغلقت أبوابها في اليوم الأول من العام الدراسي.
ويواجه المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في انقلاب عسكري العام الماضي صعوبات في تحسين الوضع الأمني ​​في البلاد. وتظهر بيانات صادرة عن مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة والأحداث، وهي مجموعة مراقبة أزمات مقرها الولايات المتحدة، أن العنف في جميع أنحاء البلاد قد تزايد منذ الانقلاب.
وقال جون أجبور ممثل «اليونيسف» في بوركينا فاسو في البيان «وجود هذا العدد الكبير من الأطفال الذين ما زالوا غير قادرين على العودة إلى المدرسة بسبب العنف وانعدام الأمن، وإغلاق العديد من المدارس، أمر مقلق للغاية».

بوركينا فاسو
اليونيسف
يونيسف
منظمة الأمم المتحدة للطفولة
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