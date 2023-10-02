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برلمان ليبيا يقر قانونَيْ انتخاب الرئيس ومجلس الأمة

جانب من أعمال جلسة مجلس النواب الليبي (من المصدر)
3 أكتوبر 2023 01:11

حسن الورفلي (بنغازي)

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أقر مجلس النواب الليبي، أمس، بالإجماع، إصدار قانون انتخاب رئيس البلاد وقانون انتخاب مجلس الأمة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق، إن البرلمان وافق بالإجماع خلال جلسته المنعقدة في مدينة بنغازي على القانون الانتخابي الذي أنجزته لجنة «6+6». 
وكان المجلس قد استهل جلسته بكلمة رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي أعلن فيها تسلمه قانون انتخاب الرئيس والبرلمان أمس الأول، من النائب جلال الشويهدي. 
وأضاف أن «القانون الذي أقرته لجنة 6+6 حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحداً ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل شخص الحق في الترشح مدنياً أو عسكرياً دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة». 
وذكر عقيلة أن «القانون راعى كل الاعتبارات والظروف التي تمر بها ليبيا وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي»، معرباً عن شكره للجنة «6+6» المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على إنجاز هذا العمل، باعتباره أساساً لتوحيد السلطة في ليبيا، ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. 
بدوره، أكد عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة لـ «الاتحاد» أن قوانين الانتخابات التي صادق عليها البرلمان تمت إحالتها للمفوضية العليا للانتخابات، مشيراً إلى أن قوانين انتخابات الرئاسة ومجلس الأمة صدرت رسمياً، حيث بدأ العد التنازلي لإجراء الانتخابات من يوم أمس الاثنين.
ولفت أوحيدة إلى أن القوانين الصادرة تنص على استحقاق على المفوضية ويجب تنفيذها، فضلاً عن استحقاق آخر على مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين لتشكيل حكومة موحدة تتولى تنظيم الانتخابات، داعياً المجتمع الدولي والشارع الليبي للتصدي لمن يحاول عرقلة تنفيذ القوانين.

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