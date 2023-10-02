صربيا تعيد قواتها على حدود كوسوفو إلى "الوضع الطبيعي"

أعلنت صربيا، الاثنين، أنها "أعادت إلى الوضع الطبيعي" مستوى قواتها على طول الحدود مع كوسوفو، بعد أسبوع على تجدد أعمال العنف.

وأكدت الولايات المتحدة أن أي انسحاب للقوات الصربية من الحدود مع كوسوفو سيكون "إجراء مرحبا به"، وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية "ننتظر تلقي تأكيد لذلك. إذا كان ذلك صحيحا، فسيكون إجراء مرحبا به".

كانت الولايات المتحدة حذرت الجمعة من "انتشار عسكري صربي كبير على طول الحدود مع كوسوفو" داعية صربيا إلى "سحب قواتها".

من جهته، أعلن حلف شمال الأطلسي، الأحد، أن مهمته العسكرية في كوسوفو، التي تضم 4500 جندي، ستعزز بـ600 جندي بريطاني، 400 منهم على الأرض في إطار تدريبات.