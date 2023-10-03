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مقتل سيناتور أميركي وزوجته وطفليهما في حادث تحطم طائرة

مقتل سيناتور أميركي وزوجته وطفليهما في حادث تحطم طائرة
3 أكتوبر 2023 09:02

قتل سيناتور أميركي وأسرته في حادث تحطم طائرة صغيرة في ولاية يوتا الأميركية، حسبما ذكرت السلطات يوم الاثنين. وتحطمت الطائرة الصغيرة على الأرض في منطقة نائية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار كانيونلاندز الإقليمي في شرق ولاية يوتا، وفقا للسلطات المحلية.

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وقالت الشرطة إن الحادث أسفر عن مقتل قائد الطائرة والسيناتور بولاية نورث داكوتا، دوج لارسن، وزوجته وطفليهما. وأكدت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية في بيان أن الطائرة ذات المحرك الواحد تحطمت حوالي الساعة 0820 مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد. وستقوم الإدارة والمجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل بالتحقيق في الحادث.

المصدر: وكالات
تحطم طائرة
الولايات المتحدة الأميركية
ولاية يوتا
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