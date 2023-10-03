الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ألمانيا تحتفل بالذكرى الـ 33 لإعادة التوحيد

ضباط الشرطة يقومون بتأمين المنطقة قبل الاحتفال بالذكرى الثالثة والثلاثين لإعادة توحيدها في هامبورج
3 أكتوبر 2023 08:47

تحتفل ألمانيا بمرور 33 عاما على إعادة توحيد الدولة، اليوم الثلاثاء، بحفل يقام في قاعة إلبفيلهارموني للحفلات الموسيقية في هامبورج. وتحتفل ألمانيا بإعادة التوحيد بعطلة وطنية للاحتفال باليوم الذي انضمت فيه ألمانيا الشرقية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أو ألمانيا الغربية في عام 1990، مما أدى إلى إنشاء دولة ألمانية واحدة لأول مرة منذ عام 1945.

أخبار ذات صلة
زيادة الصادرات العسكرية الألمانية لأوكرانيا أربعة أضعاف
راؤول يرفض تدريب شالكه

وسيشمل الحفل الرسمي في إلبفيلهارموني في المدينة الساحلية الشمالية خطابا يلقيه رئيس المحكمة الدستورية الألمانية ستيفان هاربارث أمام جمهور من حوالي 1300 شخص، بما في ذلك القادة السياسيون الوطنيون الرئيسيون ورؤساء وزراء الولايات الـ 16. وبدأت الاحتفالات بالفعل يوم الاثنين بحفل كبير حول قاعة المدينة وبحيرة ألستر الداخلية.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
هامبورج
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
الشباب السعودي يفاوض مدرب موناكو
الرياضة
الشباب السعودي يفاوض مدرب موناكو
اليوم 11:06
عشاق «الإمبراطور».. «عتاب ودعم»
الرياضة
عشاق «الإمبراطور».. «عتاب ودعم»
اليوم 11:00
هاتف "آيفون "
التعليم والمعرفة
"آبل" تنشر تحديثاً لمعالجة مشكلة في "آيفون" الجديد
اليوم 10:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©