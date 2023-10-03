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زلزال جديد يضرب منطقة بركانية في إيطاليا

زلزال
3 أكتوبر 2023 09:34

ضرب زلزال بقوة 4 درجات منطقة كامبي فليغري البركانية غرب نابولي الاثنين، وهو الأخير في حلقة من الزلازل التي سُجلت في الأيام الأخيرة، حسبما أعلن مسؤولون.
والزلزال الذي وقع بعيد الساعة العاشرة مساء (02,00 ت غ) لم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار، وفق ما ذكرت وكالة الحماية المدنية على منصة إكس. لكنه أثار الهلع بين الأهالي الذين نزلوا إلى الشارع.

وسُجل مركز الزلزال على عُمق نحو ثلاثة كيلومترات بين نابولي وبوتسوولي، بحسب المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين.
ويعيش نصف مليون شخص في كامبي فليغري الذي أطلق آخر مرة الحمم والرماد والصخور في 1538. وتشهد المنطقة المحيطة بالبركان منذ الأيام القليلة الماضية نشاطا زلزاليا متزايدا.

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الأربعاء الماضي سُجل زلزال بقوة 4,2 درجات هو الأقوى في المنطقة منذ 40 عاما. وحذر مدير معهد الزلزال ماريو دي فيتو من "احتمال وقوع زلزال أكثر قوة" في المستقبل القريب.

المصدر: وكالات
زلزال
إيطاليا
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