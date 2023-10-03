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السوداني: العراق سيبقى ركيزةً للاستقرار والأمن في المنطقة

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
3 أكتوبر 2023 11:39

أكد رئيس الحكومة  العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن العراق سيبقى ركيزةً من ركائز الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة والعالم وجسراً تتلاقى فيه الحضارات والثقافات.

وقال  السوداني، في منشور على  حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقا) اليوم، بمناسبة العيد الوطني لجمهورية العراق:"اتقدم لأبناء وطننا الغالي، بجميع مكوّناتهم، وفي كلّ مكان، وللقوى الوطنية والهيئات الدستورية جميعاً، بأصدق عبارات التهنئة والمباركة".

وأضاف أن العراق كان  دائماً" أرضاً مشعّة بمعاني الحضارة على العالم أجمع، مثلما كان البقعة التي يُصنع فيها التاريخ، وتسجِّل البشرية فيها خطواتها نحو التقدّم". وأكد أن" ظهور الدولة العراقية الحديثة وانضمامها إلى عصبة الأمم، جاء استمراراً لهذا العنفوان الحضاري والثقافي الفاعل والمؤثر".

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وأشار إلى أن العراق  وشعبه في عيدهم الوطني سيبقون "صنّاعاً مَهرةٌ للسلام والطمأنينة، ومحاربين أشدّاء للظلام والتخلف، ومن هذا المعنى، سنواصل العمل على أن يكون العراق هو الغاية والهدف، يتقدم على كلّ اعتبار، ويسمو فوق كلّ ضرورة".

وكانت الحكومة العراقية  اختارت يوم الثالث من أكتوبر عيدا وطنيا في البلاد وهو اليوم الذي انضم فيه العراق رسميا  إلى عصبة الأمم المتحدة عام 1932.

المصدر: وكالات
العراق
الأمم المتحدة
محمد شياع السوداني
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