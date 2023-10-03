الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تايوان تستعد لإعصار كوينو

أرشيفية
3 أكتوبر 2023 13:16

أصدر مكتب الارصاد المركزي التايواني اليوم الثلاثاء تحذيرا بريا وبحريا من إعصار كوينو، الذي من  المتوقع  أن يضرب جنوب الجزيرة غدا الأربعاء. وقد أصدر المكتب تحذيرا بريا الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (0330 بتوقيت جرينتش)، حيث طالب المواطنين في مقاطعتي هوالين وتايتونج بشرق الجزيرة ومقاطعة بينجتونج وشبه جزيرة هينجشون بجنوب الجزيرة بالاستعداد للاعصار.

وقالت إحدى العاملين بالمكتب وو وان هوا في مؤتمر صحفي إن السكان في المناطق المتضررة سوف يواجهون أمطارا غزيرة ورياحا قوية غدا الأربعاء وبعد غد الخميس. وأضافت أن إعصار كوينو، الذي يبعد نحو 440 كيلومترا شرق أولوانبي، بأقصى جنوب تايوان، يتحرك في الاتجاه الشمالي-الغربي.

أخبار ذات صلة
37 طائرة مساعدات إماراتية منذ إطلاق الجسر الجوي إلى ليبيا
تايوان تدشن أول غواصة مصنعة محلياً

ووفقا للمكتب، فإن قوة الاعصار تزداد. وأفاد المكتب بأن الاعصار سجل رياحا تبلغ سرعتها 162 كيلومترا في الساعة وزوابع بسرعة 198 كيلومترا في الساعة. وأوضحت وو أن ارتفاع الأمواج وصل إلى أربع أمتار في شبه جزيرة هينجشون قبل الاعصار.

وأضافت أنه من المتوقع أن يؤثر الاعصار بصورة أكبر على البحر في شرق تايوان، بالإضافة إلى مضيق باشي، والجزء الجنوبي من مضيق تايوان في وقت لاحق من اليوم. وقال مركز عمليات الطوارئ المركزي إنه تم تعليق بعض خدمات السفن التي تربط جزيرة تايوان بجزر أخرى.

المصدر: وكالات
تايوان
إعصار
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
‎رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة عبطا بنت سعود
اليوم 13:48
«جوائز أديبك 2023» تكرم 8 فائزين من روّاد العمل المناخي
اقتصاد
«جوائز أديبك 2023» تكرم 8 فائزين من روّاد العمل المناخي
اليوم 13:46
"أدنوك" تعتزم طرح 4% من أسهم "أدنوك للغاز" في سوق أبوظبي
اقتصاد
«أدنوك للغاز» تمنح بتروفاك عقداً لمشروع «حبشان» لالتقاط وتخزين الكربون
اليوم 13:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©