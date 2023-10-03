تايوان تستعد لإعصار كوينو

أصدر مكتب الارصاد المركزي التايواني اليوم الثلاثاء تحذيرا بريا وبحريا من إعصار كوينو، الذي من المتوقع أن يضرب جنوب الجزيرة غدا الأربعاء. وقد أصدر المكتب تحذيرا بريا الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (0330 بتوقيت جرينتش)، حيث طالب المواطنين في مقاطعتي هوالين وتايتونج بشرق الجزيرة ومقاطعة بينجتونج وشبه جزيرة هينجشون بجنوب الجزيرة بالاستعداد للاعصار.

وقالت إحدى العاملين بالمكتب وو وان هوا في مؤتمر صحفي إن السكان في المناطق المتضررة سوف يواجهون أمطارا غزيرة ورياحا قوية غدا الأربعاء وبعد غد الخميس. وأضافت أن إعصار كوينو، الذي يبعد نحو 440 كيلومترا شرق أولوانبي، بأقصى جنوب تايوان، يتحرك في الاتجاه الشمالي-الغربي.

ووفقا للمكتب، فإن قوة الاعصار تزداد. وأفاد المكتب بأن الاعصار سجل رياحا تبلغ سرعتها 162 كيلومترا في الساعة وزوابع بسرعة 198 كيلومترا في الساعة. وأوضحت وو أن ارتفاع الأمواج وصل إلى أربع أمتار في شبه جزيرة هينجشون قبل الاعصار.

وأضافت أنه من المتوقع أن يؤثر الاعصار بصورة أكبر على البحر في شرق تايوان، بالإضافة إلى مضيق باشي، والجزء الجنوبي من مضيق تايوان في وقت لاحق من اليوم. وقال مركز عمليات الطوارئ المركزي إنه تم تعليق بعض خدمات السفن التي تربط جزيرة تايوان بجزر أخرى.