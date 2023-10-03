العاصفة "فيليب" تتسبب بأمطار غزيرة في غوادلوب الفرنسي

يشهد أرخبيل غوادلوب الفرنسي في المحيط الأطلسي تساقط أمطار غزيرة منذ مساء الإثنين جراء العاصفة "فيليب" التي دفعت السلطات الى إعلان حال التأهب المناخية القصوى.

ورفعت دائرة الأرصاد الفرنسية حال التأهب الى المستوى "الأحمر"، بينما أكدت الشرطة أن المدارس ستبقى مغلقة الثلاثاء.

وتسببت العاصفة التي ستكون في أقرب مستوياتها من سواحل الأرخبيل بين ليل الإثنين وصباح الثلاثاء، بأمطار غزيرة وفيضانات لا يزال نطاقها محدودا، ما أدى إلى إقفال بعض الطرق اعتبارا من السابعة مساء الإثنين (23,00 ت غ).

وأوضحت الأرصاد الفرنسية أن "الأمطار الغزيرة تطال حاليا الأرخبيل بأكمله"، مع متساقطات تراوح ما بين 200 و300 ملم خلال 24 ساعة. وتترافق الأمطار مع رياح تراوح سرعتها بين 40 و50 كلم في الساعة، وقد تصل الى 70 كلم/ساعة.

وتسببت العاصفة والأمطار الغزيرة بحدوث انزلاقات تربة وسقوط عدد من الأشجار، ما تسبب بدوره بقطع عدد من الطرق، وفق ما أفادت الدائرة المعنية بحركة النقل في الأرخبيل.

وأظهرت أشرطة فيديو تمّ تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيضانات في عدد من المناطق في غوادلوب، في مشاهد أعادت التذكير بالاعصار "فيونا" الذي أدى الى وفاة شخص في الأرخبيل في سبتمبر 2022، قبل أن يضرب كذلك بورتو ريكو وشرق كندا.



